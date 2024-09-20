Вывести из строя спутники противника: Франция представила концепт системы космической обороны TOUTATIS

Источник изображения: topwar.ru

Проект YODA

Начальник штаба военно-воздушных и космических сил Франции генерал Стефан Милль указал на растущее число «сближений между объектами» на всех орбитах, что требует развития возможностей активной обороны.

В ответ на эти вызовы Минобороны запустило программу TOUTATIS, которая на днях была представлена в качестве концепта. Она должна дополнить более ранние проекты. Так, программа YODA, реализуемая с 2019 года, предусматривает развертывание двух «сторожевых» наноспутников на околоземной орбите, задачей которых является обеспечение непрерывного мониторинга космических объектов и предотвращение любой вредоносной деятельности с их стороны.

Источник изображения: topwar.ru

Проект TOUTATIS

Также в разработке находятся проекты BLOOMLASE, лазерная система, предназначенная для «ослепления» вражеских спутников наблюдения с земли, и FLAMHE, который предполагает развертывание лазеров на орбите.

Источник изображения: topwar.ru

Спутник Splinter

TOUTATIS предусматривает работу на низкой орбите аппаратов, призванных каталогизировать все находящиеся на ней космические объекты (примерно 60 тыс. ед.), выборочно проверять эксплуатационные характеристики подозрительных спутников, выявлять потенциальные вредоносные действия и, в конечном счете, выводить из строя аппараты противника.

В проекте примут участие спутники Splinter и Lisa1, разработанные стартапом U-Space. Вместе они образуют системы космической обороны. Аппарат Splinter будет обладать высокой маневренностью и набором подсистем, позволяющих осуществлять автономное движение и поражение целей. Lisa1 будет отвечать за наблюдение.