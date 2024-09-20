Чемезов: предприятия Ростеха готовы продолжать наращивание выпуска вооружений

Глава корпорации заявил, что с начала СВО оборонные предприятия "набрали очень высокий темп"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предприятия Ростеха готовы наращивать существующие объемы производства вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

"С начала СВО оборонные предприятия набрали очень высокий темп. Мы в разы, а по некоторым позициям в десятки раз, нарастили выпуск востребованных вооружений, техники, боеприпасов. При этом существующие объемы производства для нас - не предел. Оружейники Ростеха готовы оперативно отвечать на растущие потребности армии и делать все для победы над внешним врагом", - приводятся в Telegram-канале госкорпорации слова Чемезова в честь Дня оружейника.

Он также подчеркнул, что Ростех максимально быстро реагирует на потребности фронта, модернизируя серийную технику в соответствии с опытом СВО. "Нередко новые образцы проходят испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях, - подчеркнул Чемезов. - Такой подход в разы сокращает путь от заводских цехов до армейских подразделений".