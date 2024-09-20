«Старые планеры идут на запчасти»: британские войска испытывают серьёзные трудности

Источник изображения: topwar.ru

В последние годы британские власти регулярно заявляют о реализации курса на создание «Глобальной Британии», который подразумевает прочное положение страны на международной арене, активную дипломатию и модернизацию войск для защиты национальных интересов. Однако в военной сфере, являющейся столпом западной «демократии», положение дел продолжает усугубляться.

Вооруженные силы Великобритании испытывают серьезные трудности

- указывается в издании UK Defence Journal.

По словам автора, война на Украине усилилась; на Ближнем Востоке снова разгорелся конфликт; Китай продолжает наращивать свою военную мощь. А британские войска постепенно деградируют.

Как указывается, флот, призванный позиционировать военную мощь страны за рубежом, является одним из наиболее проблемных участков. Ни одна из британских ударных подводных лодок класса Astute не участвует в походе. 4 из 6 эсминцев и 4 из 9 фрегатов выведены из строя, как и оба десантных корабля класса Albion.

Во вспомогательном флоте всё больше судов простаивают из-за нехватки средств, а те немногие вымпела, которые еще могут выходить в море, испытывают нехватку личного состава.

Дела в армии ненамного лучше. Она достигла наименьшего размера с 1800-х годов, насчитывая всего 73 тыс. военнослужащих

- отмечает автор.

Как он указывает, ОБТ Challenger 2 будет модернизирован до варианта Challenger 3, однако улучшение затронет всего 148 танков из парка в 440 машин. В целом поставки новой матчасти очень ограничены.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС с беспокойством следят за поддержанием воздушного флота в боеготовом состоянии. Закуплено 48 истребителей F-35B, а перспектива приобретения второй партии остаётся неясной. Военно-транспортный самолет C-130 полностью исчез из программы закупок. Подвис в воздухе и вопрос приобретения A400M Atlas вместо него.

Флот истребителей Typhoon постепенно сокращается, поскольку старые планеры идут на запчасти, чтобы поддерживать более новые самолеты в рабочем состоянии

- поясняет автор.

Будущее проекта перспективного боевого самолета Tempest также выглядит неопределенным, хотя всё еще есть надежда, что прототип взлетит в 2027 году.

На этом фоне правительство ясно дало понять, что будут проводиться сокращения бюджета, чтобы попытаться исправить «черную дыру в £20 млрд», которая была обнаружена казначейством после смены руководства.

Можно было бы надеяться, что во время войны в Европе Минобороны станет одним из немногих ведомств, которому не грозит уменьшение финансирования, но история учит тому, что такой сценарий маловероятен

- полагает автор.

По его словам, при текущем положении дел Лондон будет не в состоянии проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион. Напротив, имеется риск вернуться к временам «никаких сил к востоку от Суэца» - исторического решения в области обороны, «которое оказалось катастрофическим» [выражение «к востоку от Суэца» означало британские колонии].

Великобритании нужны сильные войска не только для выполнения наших обязательств перед союзниками, но и для защиты наших интересов

- пишет автор, указывая, что в противном случае о «Глобальной Британии» можно будет забыть.