В Минске состоялось заседание Координационного совета по вопросам ПВО

В Минске 18 сентября 2024 года состоялось 59-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии приняли участие представители военных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает 19 сентября Минобороны РФ.

В соответствии с принятой повесткой заседания были рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в области противовоздушной обороны.

В ходе заседания были одобрены совместные мероприятия по укреплению и проведению учений противовоздушной обороны. Кроме того, участниками встречи были согласованы учения, которые планируются на 2025 год.

Также участники комитета утвердили идею провести в 2025 году научно-практическую конференцию, в рамках которой произойдет обмен боевым опытом по практическому применению беспилотников.

Помимо этого, были определены задачи научного исследования, проводимого в рамках Совместного компьютерного командно-штабного учения «Региональная безопасность – 2024» и рассмотрены финансовые вопросы, касающиеся финансирования развития объединенной системы противовоздушной обороны государств.

Ранее, 6 сентября, в Казахстане прошло заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ. В рамках мероприятия представители государств обсудили вопросы перспектив дальнейшего сотрудничества. Они затронули тему развертывания в регионах коллективной безопасности сети центров гуманитарного реагирования. Кроме того, спасатели стран — участниц ОДКБ провели совместные учения на учебно-тренировочном полигоне в Алма-Атинской области.

20 августа стало известно, что ОДКБ проведет в странах Центральной Азии серию учений по защите стабильности в регионе. Россия последовательно прилагает усилия для развития потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.