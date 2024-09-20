Войти
Известия.ru

В Минске состоялось заседание Координационного совета по вопросам ПВО

314
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В Минске 18 сентября 2024 года состоялось 59-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии приняли участие представители военных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает 19 сентября Минобороны РФ.


В соответствии с принятой повесткой заседания были рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны государств, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в области противовоздушной обороны.

В ходе заседания были одобрены совместные мероприятия по укреплению и проведению учений противовоздушной обороны. Кроме того, участниками встречи были согласованы учения, которые планируются на 2025 год.

Также участники комитета утвердили идею провести в 2025 году научно-практическую конференцию, в рамках которой произойдет обмен боевым опытом по практическому применению беспилотников.

Помимо этого, были определены задачи научного исследования, проводимого в рамках Совместного компьютерного командно-штабного учения «Региональная безопасность – 2024» и рассмотрены финансовые вопросы, касающиеся финансирования развития объединенной системы противовоздушной обороны государств.

Ранее, 6 сентября, в Казахстане прошло заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ. В рамках мероприятия представители государств обсудили вопросы перспектив дальнейшего сотрудничества. Они затронули тему развертывания в регионах коллективной безопасности сети центров гуманитарного реагирования. Кроме того, спасатели стран — участниц ОДКБ провели совместные учения на учебно-тренировочном полигоне в Алма-Атинской области.


20 августа стало известно, что ОДКБ проведет в странах Центральной Азии серию учений по защите стабильности в регионе. Россия последовательно прилагает усилия для развития потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями