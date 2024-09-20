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ТАСС

Военнослужащие ВВО передают опыт боевых действий представителям армии Лаоса в ходе учения

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Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Совместное военное учение продлится с 18 по 26 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) делятся современным опытом боевых действий с представителями Народной армии Лаоса в ходе международного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024". Для этого на тактическом полигоне развернули обширную учебную базу, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе показных занятий российские военнослужащие демонстрируют штурм населенного пункта, блиндажей, отрабатывают действия в лесополосе. Также на учебных местах ведется подготовка операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, где на практике отрабатывается поиск и уничтожение целей при помощи сброса барражирующего боеприпаса и прямого попадания FPV-дроном", - рассказали представители военного округа.

Также российские военнослужащие представят тактику стрельбы из танков на большие дальности из закрытых огневых позиций, преодоление минно-взрывных заграждений с использованием тралов, применение малогабаритных маневренных транспортных средств и стрельба из них. На снайперском рубеже военнослужащие демонстрируют стрельбу из снайперских винтовок Драгунова на большие дальности.

Во время учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями ВВО. Совместное военное учение продлится с 18 по 26 сентября. 

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