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Украина представила аналог российского «Тайфуна» в Польше

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Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Defence24: Украина представила бронеавтомобиль «Варта-2» с новым вооружением

Новую версию украинского бронеавтомобиля «Варта-2» впервые представили на выставке MSPO-2024 в Польше. Машина получила боевой модуль с автоматической пушкой, пишет Defence24.

Главным отличием доработанной «Варты-2» стал необитаемый боевой модуль «Сечь» с автоматической пушкой ЗТМ-1 (нелицензионная копия советской 2А72) калибра 30 миллиметров и пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Модуль также получил тепловизионный прицел и лазерный дальномер.

«Варту» с новым вооружением можно назвать аналогом российской бронемашины с усиленной противоминной защитой «Тайфун-ВДВ». Двухосный бронеавтомобиль оснащают дистанционно управляемым боевым модулем БМ-30-Д «Спица» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров.

Ранее в сентябре в зоне спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ» с решетчатым экраном для защиты крыши от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

В апреле стало известно, что в боевом модуле «Тайфуна» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание патронной ленты.

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Страны
Польша
Украина
Продукция
2А42
2А72
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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