«Обещал произвести революцию»: ВМС США выводят из эксплуатации беспилотный вертолёт FireScout

Источник изображения: topwar.ru
Американский флот в последние годы вкладывал существенные средства в разработку и приобретение дронов – как летательных, так и морских. Однако далеко не все изделия устроили по итогам эксплуатации командование ВМС.
Одним из проблемных дронов оказался беспилотный вертолет MQ-8C FireScout от концерна Northrop Grumman, которым должны были оснащаться различные надводные корабли, такие как литоральные LCS или новый фрегат класса Constellation.
FireScout имеет воздушный потолок в 3,8 тыс. метров, время полета 5,5 часа и скорость 85 узлов. Комплекс, состоящий из трех таких аппаратов, должен быть способен обеспечивать до 12 часов непрерывной работы, уходя от корабля базирования на расстояние до 110 морских миль.
- говорится в издании Defensa.
В отличие от двух первоначальных версий БПЛА, созданных на базе коммерческого вертолета Bell 407, FireScout обладает большей автономностью и грузоподъемностью, более прост в обслуживании.
- отмечается в издании.
Источник изображения: topwar.ru
В 2016 году ВМС США закупили 10 единиц MQ-8C FireScout за $108,1 млн. В декабре 2021 года беспилотник был впервые развернут на борту одного из LCS, USS Milwaukee. С тех пор эти аппараты были размещены только на 4 кораблях.
Как указывается в бюджетной заявке флота, эксплуатация MQ-8C закончится в четвертом квартале 2024 финансового года, а вывод всего парка из строя будет завершен в четвертом квартале 2026 года (финансовый год в США заканчивается в сентябре).
ВМС США планировали приобрести 177 MQ-8C за $3,47 млрд для развертывания на надводных кораблях, вложив в его разработку около $1,5 млрд. Всего на вооружение поступило 36 аппаратов, из которых используются только 17, а остальные находятся на хранении.
Как указывается в издании, решение избавиться от них могло быть принято из-за высокой стоимости приобретения и содержания FireScout:
Однако в связи с выводом из строя FireScout возникает вопрос с оснащением фрегатов класса Constellation новыми БПЛА. Эта проблема меньше касается кораблей LCS, так как они сами являются первыми кандидатами на выбывание из состава флота.