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Военное обозрение

«Обещал произвести революцию»: ВМС США выводят из эксплуатации беспилотный вертолёт FireScout

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Источник изображения: topwar.ru

Американский флот в последние годы вкладывал существенные средства в разработку и приобретение дронов – как летательных, так и морских. Однако далеко не все изделия устроили по итогам эксплуатации командование ВМС.

Одним из проблемных дронов оказался беспилотный вертолет MQ-8C FireScout от концерна Northrop Grumman, которым должны были оснащаться различные надводные корабли, такие как литоральные LCS или новый фрегат класса Constellation.

FireScout имеет воздушный потолок в 3,8 тыс. метров, время полета 5,5 часа и скорость 85 узлов. Комплекс, состоящий из трех таких аппаратов, должен быть способен обеспечивать до 12 часов непрерывной работы, уходя от корабля базирования на расстояние до 110 морских миль.

БПЛА FireScout обещал произвести революцию в боевых возможностях флота, предлагая разведку в режиме реального времени, обнаружение целей и нанесение ударов управляемыми ракетами

- говорится в издании Defensa.

В отличие от двух первоначальных версий БПЛА, созданных на базе коммерческого вертолета Bell 407, FireScout обладает большей автономностью и грузоподъемностью, более прост в обслуживании.

Тем не менее, высокие затраты на его содержание привели к тому, что он будет выведен из строя всего через два года после начала его эксплуатации

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

В 2016 году ВМС США закупили 10 единиц MQ-8C FireScout за $108,1 млн. В декабре 2021 года беспилотник был впервые развернут на борту одного из LCS, USS Milwaukee. С тех пор эти аппараты были размещены только на 4 кораблях.

Как указывается в бюджетной заявке флота, эксплуатация MQ-8C закончится в четвертом квартале 2024 финансового года, а вывод всего парка из строя будет завершен в четвертом квартале 2026 года (финансовый год в США заканчивается в сентябре).

ВМС США планировали приобрести 177 MQ-8C за $3,47 млрд для развертывания на надводных кораблях, вложив в его разработку около $1,5 млрд. Всего на вооружение поступило 36 аппаратов, из которых используются только 17, а остальные находятся на хранении.

Как указывается в издании, решение избавиться от них могло быть принято из-за высокой стоимости приобретения и содержания FireScout:

Обычные пилотируемые вертолеты могут делать практически то же самое с гораздо меньшими затратами.

Однако в связи с выводом из строя FireScout возникает вопрос с оснащением фрегатов класса Constellation новыми БПЛА. Эта проблема меньше касается кораблей LCS, так как они сами являются первыми кандидатами на выбывание из состава флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Fire Scout
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Constellation
LCS-1
БПЛА
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