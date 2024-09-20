Центр "Воин" проведет в РФ практическую подготовку 9 тыс. учителей по ОБЗР

С педагогами отработают сборку и разборку автомата, стрельбу и алгоритмы оказания первой помощи, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центр "Воин" планирует подготовить 9 тыс. учителей к практическим занятиям по новому школьному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), с педагогами отработают сборку и разборку автомата, стрельбу и алгоритмы оказания первой помощи. Об этом сообщил ТАСС председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Центр "Воин" планирует провести практическую подготовку 9 тыс. учителей по предмету "Основы безопасности и защиты Родины". Обучение состоится в 21 регионе России, где присутствуют филиалы центра", - рассказал он.

Водолацкий уточнил, что вести подготовку будут опытные инструкторы, многие из которых - ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции. С учителями проведут занятия по сборке и разборке автомата, стрельбе из разных видов стрелкового оружия, обучат технике передвижения на поле боя. Педагоги также отработают алгоритмы оказания первой помощи, познакомятся с техникой пилотирования БПЛА, получат необходимые знания и опыт, которые помогут им сделать преподавание своего предмета наглядным, полезным и интересным, заметил он.

Говоря о совершенствовании нового предмета, директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков предложил, чтобы его продолжительность составляла как минимум два часа в каждом классе. "Кроме того, стоит предусмотреть внеурочную деятельность в форме кружков по начальной военной подготовке, где уделялось бы больше времени вопросам управления БПЛА и углубленному изучению основ тактической медицины, с акцентом на практические навыки", - добавил он.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заметил, что уроки начальной военной подготовки проводились в школах и в советское время. "Уверен, что учебная дисциплина ОБЗР поможет воспитать у школьников чувство гражданской ответственности и патриотизма. В современных реалиях учащиеся должны не только знать о потенциальных угрозах, но и уметь реагировать на них, быть готовыми к защите себя, своей семьи и страны", - сказал он агентству.

Предмет "Основы безопасности и защиты Родины", пришедший на замену ОБЖ, преподается с этого учебного года школьникам 8-11-х классов один час в неделю. Главным отличием нового предмета от ОБЖ стало введение модуля "Военная подготовка. Основы военных знаний". На уроке в том числе изучается история возникновения и развития Вооруженных сил РФ, основные образцы вооружения и военной техники, а также положения строевого устава. Предполагается, что благодаря предмету школьники освоят элементы начальной военной подготовки, возможности применения беспилотных летательных аппаратов. В рамках нового предмета предполагаются и выездные сборы - в 8-м классе в течение трех дней, в 10-м - в течение пяти.