Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Главком ВМФ Моисеев назвал высокой готовность применить оружие ТОФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев заявил, что мощнейшее и самое разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и находится крайне высоком уровне готовности к применению, передает РИА Новости.

Моисеев отметил современность российских кораблей. По его словам, это совершенно другой уровень техники. «Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий», — заявил он.

Главком ВМФ добавил, что 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет самые сложные системы, созданные человечеством. По его словам, именно оно обеспечивает безопасность.

В августе главком Моисеев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Корабль, который находился в ремонте с 1999 года, могут передать флоту в 2025-м.