Источник изображения: Фото: Odissei123, Andrew Williams, Edward D. Kniery

65 американских плавающих транспортеров AAV7 отправят в Румынию, чтобы передать часть из морской пехоте ВМС Украины. Речь идет о старых громоздких уязвимых, по современным меркам, машинах с алюминиевой броней, способной выдержать попадания лишь пуль стрелкового оружия. Видимо, для заокеанских партнеров очевидно, что железные "гробы" очень подходят украинским морпехам.

В свое время необандеровцы собирались закупать собственные БТР-4М с дополнительными поплавками, однако удары российских ВКС по военным предприятиям перечеркнули эти планы. Теперь же формированиям киевского режима остается лишь мечтать о гусеничных машинах, поступивших на вооружение в 1972 году.

Источник изображения: Фото: Odissei123, Andrew Williams, Edward D. Kniery

В США от AAV7 планируют избавиться, заменив более совершенной техникой. Длина их составляет почти восемь метров, высота - 3260 мм, а ширина - 3270 мм. Вес - 22800 кг. Вместимость - 25 человек, плюс три члена экипажа. Мощность двигателя - 400 лошадиных сил. Скорость по шоссе - 64 километров в час, на плаву - до 13 километров в час. Запас хода по топливу - 482 километра. Вооружение: 12,7-мм пулемет Browning M2 и 40-мм автоматический гранатомет Mark 19.

Источник изображения: Фото: Odissei123, Andrew Williams, Edward D. Kniery

Украинская морская пехота давно завоевала себе репутацию "пушечного мяса", используемого для проведения различных операций, бессмысленных по сути и заканчивавшихся очень тяжелыми потерями. Но, видимо, у командования ВСУ еще не иссякла фантазия на тему, каким способом отправить на тот свет еще несколько тысяч своих подчиненных. А американские кураторы как всегда очень рады им в этом помочь.

Лев Романов