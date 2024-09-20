КНР осуществила запуск двух навигационных спутников системы Beidou

Аппараты запустили с космодрома Сичан при помощи ракеты CZ-3B/YZ, сообщило Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила запуск двух спутников навигационной системы Beidou. Трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Старт был осуществлен в 09:14 по пекинскому времени с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-3B/YZ. Для носителя типа "Чанчжэн" это 535-й пуск.

На этот раз на орбиту отправлены спутники под номерами 59 и 60. Эти аппараты призваны повысить эффективность третьей группировки Beidou.

Программа по формированию группы спутников Beidou была запущена в 2000 году, она нацелена прежде всего на коммерческое использование. На орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3). В конце 2022 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.

CZ-3B/YZ - ракета с диаметром обтекателя 4 м. Она достигает примерно 54 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза (на геостационарную переходную орбиту - 5,5 тонн).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.