Оборона по-флотски: как пройдут российско-китайские учения

Совместный отряд кораблей отработает стрельбы и совместное патрулирование в ходе маневров «Взаимодействие-2024»

Российско-китайские флотские учения должны укрепить отношения между странами на фоне складывающейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. 18 сентября во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе маневров военные моряки отработают совместные действия, выполнят стрельбы по морским целям и отработают удары по береговым объектам.

Российско-китайские флотские учения должны укрепить отношения между странами на фоне складывающейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. 18 сентября во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе маневров военные моряки отработают совместные действия, выполнят стрельбы по морским целям и отработают удары по береговым объектам.

Осенние учения России и Китая

Во Владивосток в среду прибыли для участия в совместных учениях эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Представителей китайских ВМС приветствовали российские моряки. Замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Александр Шварц отметил, что наши военно-морские державы продолжают совместно оберегать спокойствие и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона на морских просторах. В ответ замкомандующего ВМС северного театра военных действий НОАК контр-адмирал Яо Чунь Юн заявил, что китайские моряки готовы вместе с Тихоокеанским флотом России прилагать общие усилия для сотрудничества и продолжения братской дружбы между двумя флотами.

Совместный отряд кораблей примет участие в маневрах «Бэйбу/Взаимодействие-2024». С российской стороны в них будет задействован объединенный отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветов «Совершенный», «Громкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

В ходе маневров российские и китайские военные моряки отработают совместные действия в море, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю, а также отработают подавление береговых целей условного противника по целеуказаниям морской авиации.

После завершения учений российские и китайские корабли приступят к выполнению задач совместного патрулирования акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель учений во Владивостоке

Проводимая американцами политика пытается ограничить активность России и Китая, поэтому естественным образом нам приходится взаимодействовать в перспективном регионе — Азиатско-Тихоокеанском. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Других союзников там у Китая особо нет, как и у нас. А врагов, в частности Япония, Южная Корея, Австрали, хватает, — объяснил он. — И то, что сейчас создается AUKUS — трёхсторонний альянс США, Великобритании и Австралии для обеспечения безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, вынуждает нас усиливать взаимодействие в военно-морском флоте. Совместные стрельбы, поисковые действия проводятся, чтобы мы лучше понимали друг друга и вместе могли противопоставить что-то серьёзное этим ребятам. Раньше это называлось «отработка гуманитарных операций». Сейчас, когда маски сбрасываются — Трамп прямо говорит, что если придет к власти, то будет давить Китай, — мы тоже начинаем называть вещи своими именами.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, на Дальнем Востоке интересы Китая и наши во многом совпадают.

— Ясно, что и Китай объявлен угрозой для США, и мы. Но он больше, так как денег на противостояние с Китаем американцы выделили очень много. У них интересы в Тихоокеанском регионе кровные, может быть, даже в большей степени, чем на Украине, — уточнил он. — И, конечно же, это Тайвань. Китай считает Тайваньский пролив своим, а туда наведываются корабли НАТО, даже немцы были. Поэтому, как только у них закончились стратегические учения, сразу начали другие учения с нами. У российских моряков богатейший опыт дальних походов, а с учетом того, что происходит, и боевой. А китайский флот растет как на дрожжах. Он сейчас выбился в тройку и по боевым вымпелам на первом месте. Американцы здесь отстают от китайцев. Так что для нас здесь все взаимовыгодно.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-заместитель главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе объяснил «Известиям», что сейчас в Тихоокеанском регионе идет обострение ситуации из-за планов американцев разместить ракеты средней дальности.

— Причем они пытаются создать в этом регионе блок наподобие НАТО в азиатском исполнении, — рассказал он. — Для этого туда втягивают Японию, Филиппины, Южную Корею и кто еще поддастся их уговорам. И в таких условиях необходима защита наших рубежей и интересов вместе со стратегическим партнером. Это не первые маневры, которые осуществляет наш ВМФ с китайскими ВМС, но показательно то, что они проводятся именно в этом регионе. Эсминец и фрегат — это серьёзные корабли, которые имеют неплохое вооружение. Поэтому я бы сказал, что эти учения — ответ на попытки составить угрозу и России, и Китаю в этом регионе.

Совместное патрулирование

16 сентября ВМФ России завершил учения «Океан-2024», которые стали крупнейшими за последние десятилетия. В них приняли участие 400 кораблей и судов и порядка 90 тыс. военнослужащих, они прошли в разных акваториях, в том числе в океанской зоне.

От Народно-освободительной армии Китая в учениях «Океан-2024» участвовали четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов. Так, совместный отряд кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провел комплексное учение, в рамках которого отбил авианалет и устранил угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров, а также уничтожил субмарину противника в Японском море.

Кроме того, в июле этого года были проведены российско-китайские морские маневры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экипажи кораблей провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря. В ходе эпизода военные моряки России и Китая отработали порядок совместных действий групп досмотра.

Юлия Леонова

Роман Крецул

Андрей Федоров