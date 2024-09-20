США не имеют отношения ко взрывам в Ливане, заявляют в Белом доме

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США никак не связана со взрывами, прогремевшими во вторник и в среду в Ливане, заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы не были вовлечены в ситуации, которые произошли вчера и сегодня, каким-либо образом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон предпринимает активные "дипломатические действия, чтобы постараться не допустить открытия второго фронта на границе с Ливаном".

Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В шиитском движении "Хезболла" заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Серия взрывов унесла жизни девяти человек, свыше 300 получили ранения.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". Погибли не менее 12 человек, тысячи получили ранения.