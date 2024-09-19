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Ростех

«Туполев» создает инновационный конструкторский центр по модернизации Ту-214

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Источник изображения: Фото: ОАК

«Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) создает Инновационный конструкторский центр, который будет заниматься решением уникальных задач по модернизации среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214.

В связи с этим «Туполев» открывает набор талантливых и креативных специалистов, готовых предложить свежие идеи и разработки в области авиастроения. Это могут быть как опытные конструкторы, так и молодые специалисты, а также инженерные команды. Работу инновационного центра возглавит первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

«Инновационный центр станет уникальной фабрикой мысли. Надеемся, что свежие, прорывные идеи позволят усовершенствовать наш продукт, повысить эффективность производства, приблизиться к созданию идеального варианта нашего самолета», — заявил Константин Тимофеев.

В состав инновационной группы центра войдут от 12 до 25 специалистов, которым предложат решить различные конструкторские задачи, такие как обеспечение весового совершенства пассажирского самолета, увеличение дальности полета, снижение трудоемкости при сборке воздушного судна и другие.

Набор в команду инновационного центра будет осуществляться по итогам собеседования. Для этого необходимо направить резюме на электронную почту idea@tupolev.ru.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-214
Компании
ОАК
Туполев
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