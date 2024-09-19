«Росатом» построит крупное промышленное предприятие в Боливии

«Росатом» построит завод в Боливии

На днях между «Росатомом» и боливийской государственной компанией YLB был заключен контракт на возведение в Боливии крупного промышленного объекта, который будет производить карбонат лития — это очень востребованный материал, используемый во многих высокотехнологичных отраслях.

Построенное «Росатомом» предприятие станет работать в районе солончака Уюни, где местность весьма богата литием, в связи с чем этот район является объектом повышенного интереса крупного бизнеса многих стран. Площадь литиеносных полей месторождения Уюни оценивается более чем в 10 000 км2. Планируется, что предприятие начнет работу во второй половине 2025 года и со временем выйдет на проектную мощность в 14 000 тонн карбоната лития ежегодно. Причем российская методика производства отличается от аналогичных технологий тем, что в ней не используются агрессивные реагенты и урона окружающей среде она не наносит.

«Росатом» построит завод в Боливии

Как отмечают аналитики, Россия теперь обладает значительным козырем, так как получит возможность совместной с Боливией разработки одного из самых крупных месторождений лития во всем мире. К слову, Запад даже предпринимал открытые попытки смены власти в этой стране, чтобы получить доступ к месторождению Уюни.

Макс Антонов