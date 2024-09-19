Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

Президент России отметил, что "эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава вооруженных сил"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

На совещании по развитию вооруженных сил в условиях специальной военной операции глава государства обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. "Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы", - отметил Путин.

По его мнению, "здесь нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажерную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и Министерство обороны, и власти субъектов Федерации".

На нынешнем совещании президент предложил подробно обсудить данную тему и "другие вопросы развития Вооруженных сил РФ". Глава государства передал слово министру обороны Андрею Белоусову, совещание продолжилось за закрытыми для журналистов дверями.