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ТАСС

Путин: ВС РФ будут получать серийные образцы современных средств поражения

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Беспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты "Орион".
Источник изображения: © Фото : Компания Кронштадт

Президент уточнил, что это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Армия РФ будет получать не единичные, а серийные образцы современных средств поражения, бронетехники, авиации и БПЛА, пообещал президент РФ Владимир Путин.

© Kremlin.ru

"У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых", - сказал глава государства на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО.

Он уточнил, что это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители. "Будем предметно обсуждать эти вопросы, как я уже сказал, продолжим обсуждение этих вопросов на заседании Военно-промышленной комиссии", - анонсировал президент. 

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