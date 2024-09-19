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Взрывчатка в ливанских пейджерах оказалась специальной разработкой

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Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters.

«Интерфакс»: взрывчатку в ливанских пейджерах нельзя обнаружить сканерами

Взрывчатое вещество, заложенное в ливанские пейджеры, специально разработано, чтобы его нельзя было обнаружить сканерами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на арабский канал «Аль-Маядин».

Взрывчатые вещества, использованные в операции, были разработаны таким образом, что они оставались незамеченными при сканировании в аэропортах и на таможнях по всему миру. По словам источников, взрывчатка была создана специально для этой миссии.

Уточняется, что в результате взрывов сдетонировал не сам аккумулятор, а литиевый материал, содержащийся в батареях пейджеров. Это было сделано с целью нанести максимальный ущерб тем, кто носил пейджеры прикрепленными к поясу. Однако не все пейджеры среагировали на сигнал для подрыва. Отключенные устройства, пейджеры вне зоны покрытия или более старые модели не сдетонировали.

Источники также сообщили, что за атакой стояли израильские разведывательные службы «Моссад» и Управление военной разведки (АМАН).

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

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Ливан
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