Путин призвал Минобороны заниматься подготовкой военных вместе с властями

Путин: Минобороны и власти регионов должны решать вопросы подготовки военных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща, заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь (при подготовке личного состава вооруженных сил - ред.) нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях специальной военной операции