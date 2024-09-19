Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»

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Поставка первых новых легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены легендарного Ан-2 «Кукурузник», будет произведена в 2026 году. Тогда же пройдет и сертификация самолета. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» запланирована на 2026 год, как и сертификация самолета. На данный момент проводятся работы по переходу на российский двигатель ВК-800 и новый отечественный винт, в следующем году двигатель и винт сертифицируют, а полную сертификацию самолет пройдет уже в 2026 году. Тогда же начнутся и поставки самолета.

И сертификация самого самолета полностью должна быть завершена в 2026 году. И первые поставки, первые пять самолетов, они тоже должны будут поставить в 2026 году,

- заявил Алиханов.

ЛМС-901 «Байкал» разработан для региональной авиации и должен заменить Ан-2 «Кукурузник», уже выработавший все свои ресурсы. Самолет имеет длину в 12,2 метра, высоту - 3,7 метра и размах крыла - 16,5 метра. Максимальная взлетная масса - 4,8 тонны, скорость - до 300 км/час. Максимальная дальность полета - 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.

Предварительно, собирать его будут на УЗГА в Екатеринбурге, хотя мощностей завода явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на этот самолет. Ранее была информация, что «Байкал» планируют производить в Комсомольске-на-Амуре, но сейчас почему-то опять разговор идет об Екатеринбурге.