Путин анонсировал обеспечение ВС РФ серийными образцами современного вооружения

Вооруженные силы (ВС) РФ обеспечат серийными образцами современного вооружения. Такое заявление 18 сентября сделал президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота», — сказал он.

По его словам, речь идет и о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов.

Российский лидер добавил, что программа комплексного переоснащения находится в процессе реализации.

Ранее, 2 сентября, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия добивается успехов на боле боя благодаря новейшему вооружению и использованию робототехники. Он подчеркнул, что в таких условиях РФ возлагает большие надежды на будущих выпускников легендарного военного вуза, которым предстоит решить задачи дальнейшего укрепления армии и флота.

До этого, 12 августа, глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что в России наращивается производство около 300 образцов вооружения и военной техники, особо востребованных в зоне спецоперации. По его словам, этого удается достичь благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, а также росту производительности труда на предприятиях.