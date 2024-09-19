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Известия.ru

Путин назвал целью указа о штате ВС кадровое оснащение новых военных округов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Указ о повышении штатной численности Вооруженных сил (ВС) России был направлен на кадровое наполнение новых военных округов. Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВС России в условиях спецоперации.


«В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу - обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — сказал Путин.

Президент указал, что его указ об увеличении численности российской армии преследует эту цель.

Путин подчеркнул, что при подготовке военных нужно использовать все имеющиеся ресурсы, например, современную тренажерную базу, которая есть в допризывных организациях, военных вузах и учебно-методических центров. Минобороны и власти регионов должны вместе работать над обучением личного состава российской армии.

Ранее, 16 сентября, глава государства подписал указ, в котором постановил повысить штатную численность ВС РФ до 2 389130 человек, 1,5 млн из которых — военнослужащие. Кроме того, Путин поручил правительству предусмотреть выделение средств для Минобороны на исполнение этого указа.

В Минобороны РФ 20 августа объявили о решении создать группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС России. В их задачи входит защита приграничных территорий РФ от вражеских беспилотников и других вооружений.

В тот же день Путин подчеркнул, что сейчас Россия борется с неонацистами, совершающими преступления в Курской области, Новороссии и Донбассе. Президент напомнил, что РФ, борясь против терроризма, добилась своих целей, и непременно решит свои задачи, сражаясь против преступников-нацистов.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. За всё время боев в Курской области ВСУ потеряли более 14,6 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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