Американская компания представила макет «верного ведомого» беспилотника на базе XQ-67

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Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила полномасштабный макет «верного ведомого» дрона, предназначенного для сопровождения пилотируемых боевых самолетов.

GA-ASI является одним из двух финалистов первого этапа программы ВВС США, предполагающей создание роботизированного «напарника» для истребителей, получившего обозначение CCA.

Конструкция продемонстрированного CCA от General Atomics заимствована у беспилотника XQ-67. Она планирует использовать уже испытанное базовое шасси для размещения самых разных планеров: от аппаратов, предназначенных для длительного пребывания в опасных зонах, до околозвуковых конфигураций, способных нести большой арсенал вооружений.

В итоге предлагаемые General Atomics беспилотники смогут решать широкий спектр задач, от борьбы с противником на морском дне до действий в космическом пространстве.

Вы можете рассматривать XQ-67 как своего рода грузовик с оружием. Он может нести все типы вооружений и оборудования в различных конфигурациях

- пояснили в компании.

XQ-67A совершил первый полет 28 февраля текущего года и выступает в роли воздушной лаборатории для отработки технологий. Как отметили в General Atomics, испытания данной машины позволили определить относительные затраты, связанные с её эксплуатацией. Компания ставит стоимость во главу угла:

Как только изделие отработает свой срок, вы просто выбрасываете его и не несете огромных затрат на эксплуатацию и поддержку.

При этом ясно, что речь в первую очередь идет о цене потерь на поле боя: именно беспилотники CCA должны будут принять на себя основной удар, снижая ущерб, наносимый пилотируемой авиации.