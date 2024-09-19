Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии

По словам российского лидера, в стране много внимания уделяют техническому перевооружению армии и флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Опыт спецоперации всесторонне изучается в конструкторских бюро и НИИ для совершенствования оружия и повышения боевой мощи армии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил России в условиях СВО.

"Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции", - сказал президент. "Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ, и на основе сделанных выводов определяются оптимальные шаги по совершенствованию систем оружия и повышению боевой мощи российской армии", - добавил российский лидер.