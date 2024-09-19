Санкционные войны оставили западные армии без оружия

На фоне разговоров о необходимости скорейшего перехода на Украине к мирному процессу Запад вдруг спохватился, насколько дорого ему обходится экономическая война с Россией. Это потерявший всякую связь с реальностью Зеленский продолжает мечтать о мифическом "сопротивлении россиян" власти из-за бытовых трудностей, вызванных санкциями. Зато его западные хозяева понимают: никакого серьезного эффекта они не достигли, а вот своих военных оставили без современного оружия.

"11 сентября Путин поручил правительству проанализировать вопрос об экспорте стратегических товаров, таких как уран, никель и титан <…> Россия — сырьевой гигант и ведущий экспортер трех упомянутых Путиным металлов, поэтому перебои с поставками чреваты серьезными глобальными последствиями, — пишет германский The Business Insider. — Среди прочего, уран используется для получения атомной энергии, никель — в аккумуляторах, а титан — в аэрокосмическом производстве. США уже запретили импорт некоторых российских металлов, включая уран. Рынки обратили внимание вот на что: после комментариев Путина трехмесячные котировки никеля на Лондонской бирже металлов выросли на 2,5%. Подскочили также и акции уранодобывающих компаний".

Рассчитывать на то, что ограничения экспорта стратегических металлов приведет Запад на край пропасти, конечно же, не приходится. В глобализированном мире непременно найдется кто-нибудь, кто попытается так или иначе заместить российские поставки. Но сделать это быстро и в полном объеме (если Москва действительно остановит разом ВЕСЬ экспорт) будет непросто. Торговые и логистические цепочки выстраиваются годами, и потому их разрыв непременно ведет к неприятным последствиям для бизнеса.

Все это не является новостью для западных экономистов и бизнесменов. Но для политиков, похоже, каждый раз становится откровением. Иначе трудно объяснить тупое упорство, с которым они продолжают вводить "невыносимые" и "окончательные" пакеты санкций против России. Всякий раз лишь углубляя пропил в том суке, на котором сами же и сидят.

В цифрах это углубление выглядит так. Импортеры из недружественных стран, судя по данным ФТС России, за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов — почти 21 триллион рублей. Из них в 2022 году западные импортеры недополучили продукции на 64,1 миллиарда долларов (4,5 трлн руб.), а в 2023-м — на 192,4 миллиарда долларов (16,5 трлн руб.). При этом Москва, сумевшая перенаправить товары на эту сумму другим покупателям, получила выгоду в 5 трлн рублей.

И это только потери от недополученных товаров! В целом удар по западной экономике получился еще более серьезным. По словам замглавы российского МИД Александра Грушко, к концу прошлого года "общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно 1,5 триллиона долларов".

При этом только в феврале нынешнего года, по данным Bloomberg, доходы России от нефти и газа выросли более чем на 80% в феврале по сравнению с предыдущим годом и составили более 10 миллиардов долларов. И никакие "потолки цен", никакие "меры против теневого флота танкеров" и прочие выдуманные Западом шаги этому не помешали. Более того, за три месяца до того тот же BI злорадствовал по поводу того, что "Запад предпринял попытку нанести удар по нефтегазовым доходам Москвы в попытке подорвать военную машину Путина — и это нашло отражение в текущем финансовом балансе России". А потом — как всегда, вдруг! — ситуация повернулась на 180 градусов.

"С момента начала военной операции ЕС исчерпал все свои репрессивные возможности в отношении Москвы, кроме прямого военного участия стран НАТО, что таило бы в себе риск наихудшего сценария, — признает французская Le Figaro. — Несмотря на четырнадцать "санкционных пакетов" ЕС, российская экономика находится в лучшем состоянии, чем европейская (это признает МВФ) и демонстрирует рост в 3,2%. И санкции не положили конец конфликту".

Инициаторы санкционной войны даже не подумали о том, что у нее есть побочный эффект, который ударит по ним же. "Многие европейские эксперты в области права все чаще высказывают мнение, что санкции противоречат демократическим ценностям и подрывают доверие к западной правовой системе, — продолжает сетовать французская газета. — Разочарованные представители российской элиты, живущие на Западе, куда они вложили значительные средства — и не обязательно поддерживали конфликт — все чаще возвращаются в Россию, считая жизнь в условиях санкций невыносимой. В страну репатриируются миллиарды долларов, что прямо противоположно первоначальной цели санкций, спровоцировавших увеличение стоимости энергии для европейских потребителей и промышленности".

А ведь есть еще последствия в виде оттока золотовалютных резервов стран глобального Юга из западных банков; например, Индия в мае вывезла из Британии 100 тонн своего золота. По той же причине: в условиях, когда коллективный Запад готов нарушить все и всяческие свои законы ради ущемления России, никому не хочется оказаться на ее месте. И так далее, и тому подобное.

Словом, западные санкции нанесли по их инициаторам куда более суровый удар, чем по России. И будут наносить все новые. Именно поэтому на Западе начали задумываться о том, как побыстрее завершить конфликт на Украине, чтобы отменить хотя бы часть санкций. "Санкции потерпели неудачу — и отчасти укрепили Россию. Заявление Германии о том, что она вдвое сократит свою помощь Киеву, стало сильным сигналом, — утверждают именитые авторы статьи в Le Figaro. — Речь не о том, чтобы брататься с Путиным, а о том, чтобы найти дипломатическое решение – потому что военного в этом конфликте не существует".

Не совсем понятно, правда, что подразумевается под "дипломатическим решением" и почему невозможна военная победа России в конфликте. Она-то как раз куда более вероятна, чем успех дипломатов! И последние события на линии боевого соприкосновения доказывают именно это. Как и истерическая реакция Запада, наконец начавшего считать расходы на киевскую хунту и осознавшего, что он уже разбазаривает собственные боевые возможности.

Последнее обстоятельство может сыграть важнейшую роль в поиске мирного решения конфликта. Убытки от санкционных войн, проблема с дедолларизацией, потеря прежних торговых партнеров, переориентировавшихся на Россию — все это бьет прежде всего по военной мощи Запада. Чем меньше у него денег, тем труднее поддерживать боевой паритет с набравшей уникальный фронтовой опыт и получившей самую передовую технику российской армией. Значит, нужно как можно скорее отделаться от украинского чемодана без ручки, чтобы он не мешал западным государствам перевооружаться. С чем они, сделавшие ставку на экономические рестрикции, катастрофически опоздали.

Антон Трофимов