Франция пообещала модернизировать обещанные Зеленскому истребители Mirage 2000-5F

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Франция модернизирует обещанные Украине истребители Mirage 2000-5F, добавив им возможность поражать наземные цели. Об этом сообщает французское издание SudOuest.

В начале июня этого года Макрон пообещал Зеленскому поставить пять истребителей Mirage 2000-5F из наличия французских ВВС, а также обучить украинских пилотов их пилотированию. Предварительно, самолеты Киев должен был получить до конца этого года, но учитывая, что их только собираются модернизировать, то сроки могут сдвинуться на следующий год.

По данным издания, модернизация понадобилась в связи с тем, что предложенная Макроном модификация истребителя Mirage 2000-5F предназначена только для ведения воздушных боев, она не имеет возможности нанесения ударов по земле, а Киеву это как раз необходимо. Поэтому было принято решение добавить самолетам возможность применения оружия «воздух — земля». Причем не всем истребителям, а только части из обещанных пяти.

Исходя из насущных потребностей Украины иметь многофункциональные боевые самолеты, которые могут бороться с воздушными целями и поражать наземные объекты, Франция решила модифицировать часть истребителей Mirage 2000-5F.

— пишет издание.

Ранее французское Минобороны обещало организовать шестимесячные курсы подготовки для украинских пилотов, обучив их эксплуатации истребителей Mirage 2000-5F. Кстати, погибший в середине августа во Франции украинский летчик Руслан Курбанмухамедов мог обучаться как раз на французские истребители.