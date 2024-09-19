Войти
Военное обозрение

Франция пообещала модернизировать обещанные Зеленскому истребители Mirage 2000-5F

382
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Франция модернизирует обещанные Украине истребители Mirage 2000-5F, добавив им возможность поражать наземные цели. Об этом сообщает французское издание SudOuest.

В начале июня этого года Макрон пообещал Зеленскому поставить пять истребителей Mirage 2000-5F из наличия французских ВВС, а также обучить украинских пилотов их пилотированию. Предварительно, самолеты Киев должен был получить до конца этого года, но учитывая, что их только собираются модернизировать, то сроки могут сдвинуться на следующий год.

По данным издания, модернизация понадобилась в связи с тем, что предложенная Макроном модификация истребителя Mirage 2000-5F предназначена только для ведения воздушных боев, она не имеет возможности нанесения ударов по земле, а Киеву это как раз необходимо. Поэтому было принято решение добавить самолетам возможность применения оружия «воздух — земля». Причем не всем истребителям, а только части из обещанных пяти.

Исходя из насущных потребностей Украины иметь многофункциональные боевые самолеты, которые могут бороться с воздушными целями и поражать наземные объекты, Франция решила модифицировать часть истребителей Mirage 2000-5F.

— пишет издание.

Ранее французское Минобороны обещало организовать шестимесячные курсы подготовки для украинских пилотов, обучив их эксплуатации истребителей Mirage 2000-5F. Кстати, погибший в середине августа во Франции украинский летчик Руслан Курбанмухамедов мог обучаться как раз на французские истребители.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов