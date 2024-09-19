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ТАСС

Бербок заявила, что конфликт на Украине изменил геополитическую ситуацию в Арктике

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД ФРГ отметила, что Россия якобы "укрепляет свое стратегическое присутствие в регионе и все агрессивнее действует против арктических стран НАТО"

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Украинский конфликт изменил геополитическую ситуацию в Арктике "в долгосрочной перспективе". Такое мнение высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в связи с принятием в среду кабмином страны принципов германской политики в северном регионе.

Согласно тексту пресс-службы внешнеполитического ведомства, Бербок указала на последствия изменения климата, в частности, на таяние ледников и, соответственно, повышение уровня моря. "В то же время Арктика имеет центральное значение для нашей безопасности здесь, в Европе", - полагает она. На ее взгляд, конфликт на Украине "изменил в долгосрочной перспективе геополитическую ситуацию на Крайнем Севере".

По утверждению Бербок, Россия якобы "укрепляет свое стратегическое присутствие в регионе и все агрессивнее действует против арктических стран НАТО". "Китай также все активнее инвестирует экономические и научные ресурсы в Арктику, одновременно развивая мощности, которые можно использовать в военных целях", - заявила министр.

Поэтому, по ее словам, Берлин корректирует свою арктическую политику. Он делает ставку на тесное сотрудничество с партнерами по НАТО в регионе, чтобы "реагировать на возросшие вызовы в политике безопасности и защитить основанный на правилах международный порядок и в Арктике", ситуация в которой "имеет последствия далеко за пределами региона".

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что США и их союзники нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. Вашингтон, по его оценкам, взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование хозяйственной деятельности Москвы в северных широтах. В июне министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков указал, что РФ и Китай всегда будут обеспечивать безопасность Арктики и противодействовать попыткам милитаризации данного региона. 

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