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ЦАМТО

Минобороны Боснии и Герцеговины намерено закупить БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 сентября. Минобороны Боснии и Герцеговины в настоящее время ведет переговоры о покупке 6 БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar.

По сообщениям боснийских СМИ, помимо БЛА, военное ведомство намерено закупить три станции управления. Как заявил министр обороны Зукан Хелез местному новостному изданию Avaz, две группы военнослужащих уже отправлены в Турцию для обучения. Другие детали сделки не раскрываются.

По имеющейся информации, компания Baykar заключила контракты на поставку БЛА "Байрактар TB2" с более чем 20 странами мира.

Продажа БЛА преимущественно мусульманской Боснии и Герцеговины не удивительна. Ранее компания уже продала "Байрактар TB2" находящимся в том же регионе Албании и Косово. При этом опыт боевых действий в ходе последних конфликтов показывает, что эти БЛА достаточно эффективно можно использовать для борьбы с не обладающими средствами ПВО радикальным вооруженным группировкам, однако в ходе конвенционального конфликта они быстро поражаются зенитными ракетными комплексами. Это подтверждается высокими потерями "Байрактар TB2", состоявшими на вооружении ВС Украины. Тем не менее, турецкий производитель активно заключает контракты на поставку своих БЛА странам Африки и Азии. Из стран НАТО БЛА "Байрактар TB2", помимо Турции, приобрели Польша, Албания и Румыния.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" класса MALE предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 150 кг, максимальная скорость – до 220 км/ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

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