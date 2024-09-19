Иранское издание: в октябре планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией

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В следующем месяце ожидается подписание между Москвой и Тегераном договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает иранское информагентство Tasnim, со ссылкой на депутата иранского парламента Абольфазля Зохреванда.

По данным агентства, подписание российско-иранского договора планируется в Казани, где 22-24 октября пройдет очередной ежегодный саммит стран БРИКС. Иран наряду с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Эфиопией присоединился к БРИКС в январе этого года.

Иран и Россия продвигаются на пути стратегического сотрудничества, и в ходе предстоящего визита господина Пезешкиана (президента Ирана) в Россию мы станем свидетелями подписания соглашения

- заявил Зохреванд, который является членом комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана.

Ранее о вероятности подписания подобного договора между двумя странами на саммите БРИКС в Казани говорил и иранский посол в Москве Казем Джалали.

Напомним, что в ходе визита российского президента в Северную Корею в июне этого года похожий договор был подписан лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. В сентябре 2019 года договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан между Россией и Монголией.