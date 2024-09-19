Войти
Военное обозрение

Иранское издание: в октябре планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией

414
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В следующем месяце ожидается подписание между Москвой и Тегераном договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает иранское информагентство Tasnim, со ссылкой на депутата иранского парламента Абольфазля Зохреванда.

По данным агентства, подписание российско-иранского договора планируется в Казани, где 22-24 октября пройдет очередной ежегодный саммит стран БРИКС. Иран наряду с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Эфиопией присоединился к БРИКС в январе этого года.

Иран и Россия продвигаются на пути стратегического сотрудничества, и в ходе предстоящего визита господина Пезешкиана (президента Ирана) в Россию мы станем свидетелями подписания соглашения

- заявил Зохреванд, который является членом комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана.

Ранее о вероятности подписания подобного договора между двумя странами на саммите БРИКС в Казани говорил и иранский посол в Москве Казем Джалали.

Напомним, что в ходе визита российского президента в Северную Корею в июне этого года похожий договор был подписан лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. В сентябре 2019 года договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан между Россией и Монголией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Иран
КНДР
Монголия
ОАЭ
Россия
Эфиопия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов