Иранское издание: в октябре планируется подписание договора о стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией

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В следующем месяце ожидается подписание между Москвой и Тегераном договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает иранское информагентство Tasnim, со ссылкой на депутата иранского парламента Абольфазля Зохреванда.
По данным агентства, подписание российско-иранского договора планируется в Казани, где 22-24 октября пройдет очередной ежегодный саммит стран БРИКС. Иран наряду с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Эфиопией присоединился к БРИКС в январе этого года.
- заявил Зохреванд, который является членом комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана.
Ранее о вероятности подписания подобного договора между двумя странами на саммите БРИКС в Казани говорил и иранский посол в Москве Казем Джалали.
Напомним, что в ходе визита российского президента в Северную Корею в июне этого года похожий договор был подписан лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. В сентябре 2019 года договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан между Россией и Монголией.