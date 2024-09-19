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Военное обозрение

Литва предоставит Украине до конца года военную помощь на сумму до 50 млн евро

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Источник изображения: topwar.ru

Об очередном пакете военной помощи Украине объявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Прибалтийская республика, экономика которой пребывает отнюдь не в самом лучшем за последние десятилетия состоянии, готова наскрести и выделить Киеву от сорока до пятидесяти миллионов евро военной поддержки до конца текущего года.

Новый транш уже одобрен профильным парламентским комитетом по национальной безопасности. Всего, с учетом обещанного финансирования, военная помощь Киеву от Литвы в текущем году составит порядка 150 миллионов евро, сообщил на брифинге журналистам глава Минобороны республики после заседания комитета.

По словам главы литовского военного ведомства, Вильнюс намеревается вложить около десяти миллионов евро в развитие производства украинских дальнобойных вооружений, в том числе ракеты-дрона «Паляница». Ранее, в ходе торжеств, посвященных «дню независимости» Украины, о якобы первом успешном применении этого нового украинского беспилотника лично сообщил Зеленский. При этом доподлинной информации о ТТХ «Паляница» нет никакой.

Между тем, министр обороны Литвы пообещал потратиться и на приобретение для ВСУ систем ПВО ближнего радиуса действия, радаров и систем для разминирования, квадроциклов и боеприпасов. Ранее литовское правительство обязалось тратить на военную помощь Украине 0,25% от годового ВВП страны. Это примерно 190 миллионов евро.

Для понимания. Как сообщил еще весной этого года глава Европейского оборонного агентства и бывший министр обороны Чехии Иржи Шедивый, с начала конфликта на Украине цены на производимые в Европе снаряды стандартного 155-мм натовского калибра сильно выросли и составляют от 4000 до 10 000 евро. В среднем получается 7000 евро за один боеприпас.

Всей годовой помощи Литвы хватит на закупку чуть более чем 27 000 боеприпасов для ВСУ, это еще по оптимальным ценам. По оценкам экспертов, в день украинская артиллерия израсходует на фронте в среднем шесть тысяч снарядов. Так что даже если Литва потратит все деньги на закупку БК, украинским военным снарядов хватит не более чем на четыре дня.

С начала военного конфликта в феврале 2022 года Литва предоставила Украине помощь на сумму более 679 миллионов евро. В целом долгосрочная помощь Вильнюса Киеву превысила миллиард евро, сообщается в Минобороны прибалтийской республики.

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