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ЦАМТО

KNDS Deutschland обеспечит поддержку парка ОБТ "Леопард-2" ВС Канады

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Подготовка танков Leopard 2 для отправки из Канады на Украину
Подготовка танков Leopard 2 для отправки из Канады на Украину.
Источник изображения: © Фото : Canadian Armed Forces

ЦАМТО, 18 сентября. Компания KNDS Deutschland GmbH 17 сентября сообщила о подписании контракта на обеспечение обслуживания парка ОБТ "Леопард-2" ВС Канады, включая варианты БРЭМ и бронированной инженерной машины.

Контракт подписан с Министерством государственных услуг и закупок Канады, действующим от имени Министерства национальной обороны.

Подписанный в Оттаве контракт является комплексным соглашением на долгосрочную поддержку всех танков ВС Канады. Контракт включает управление программой, материально-техническое обеспечение, проведение технического обслуживания, поддержку поставок, инженерную поддержку и другие формы поддержки по запросу, включая создание центра обслуживания и ремонта. Общая стоимость работ может составить более 600 млн. евро.

Размещенная в Оттаве компания KNDS Canada Inc. была основана специально для этого проекта и отвечает за его реализацию. Контракт будет действовать с сентября 2024 года по март 2031 года и включает опцион с возможностью продления срока действия еще на пять лет.

По информации KNDS Deutschland, компания готова обеспечить в соответствии с требованиями ВС Канады поддержку всех 74 основных боевых танков "Леопард-2" и 29 специальных машин данной линейки.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2007 года МНО Канады заключило с правительством Нидерландов контракт стоимостью 120 млн. долл. на поставку 100 бывших в эксплуатации ОБТ "Леопард-2", включая 20 ед. модификации "Леопард-2А6" и 80 ед. – "Леопард-2А4". Покупка была осуществлена в рамках "Проекта замены танков", общая стоимость которого оценивается в 650 млн. канад. долл. (879 млн. долл.). Поставки ОБТ начались в сентябре 2012 года.

Известно о намерении Канады передать 8 танков "Леопард-2A4" ВС Украины в рамках помощи. Как минимум половина из них уже поставлена.

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Канада
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
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