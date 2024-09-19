Kyodo раскрыло детали "плана победы Зеленского"

Он включает в себя требование разрешить удары вглубь РФ, инвестиции в украинский ВПК и "скорейшее вступление" в НАТО, сообщило агентство

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. План президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, поможет завершить конфликт, включает в себя запрос на удары западным дальнобойным оружием по РФ, инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), а также "скорейшее вступление" в НАТО. Об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на высокопоставленного украинского правительственного чиновника, чье имя не приводится.

По данным Kyodo, в проекте документа содержится разъяснение "необходимой для победы" номенклатуры американского и европейского вооружения, в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow, противоракет для комплексов Patriot, его объемы, сроки поставок, цели применения, а также запрос на разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Киеве также хотят разъяснить результаты атаки на Курскую область.

Кроме того, утверждает Kyodo, в плане также есть запрос на инвестиции в украинский ВПК с указанием необходимой суммы для наращивания производства в стране беспилотников и артиллерийских снарядов, указание на лазейки в санкционном режиме против России, а также требование о "скорейшем вступлении" Украины в НАТО.

Указанные меры, по мнению Киева, направлены на усиление давления на Москву по четырем направлениям - военному, экономическому, политическому и дипломатическому. План Зеленский хочет представить в сентябре во время визита в США нынешнему президенту Джо Байдену, а также двум кандидатам на этот пост - вице-президенту Камале Харрис и экс-президенту Дональду Трампу, пишет Kyodo.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. При этом он возложил ответственность за его реализацию на Байдена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет.

Как указывал президент России Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.