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Российские Т-90 назвали «самыми закаленными» танками

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Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС.

Журналист Боуз: российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками

Российские танки Т-90М, которые активно применяют в зоне проведения спецоперации, стали «самыми закаленными» машинами в мире. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X.

«Российские Т-90М теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире», — отметил он. Журналист подчеркнул, что конструкцию танка совершенствуют на основе боевого применения, а экипажи Т-90М получают бесценный опыт.

Современные Т-90М оснащены башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием. Защищенность танка обеспечивает динамическая защита «Реликт» и решетчатые экраны. Машина получила дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и современную систему управления огнем.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил российским военным новую партию танков Т-90М. Машины оснащают средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников и комплексом «Накидка», который снижает заметность Т-90М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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