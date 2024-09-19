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Военное обозрение

МИД РФ: Россия считает детонацию пейджеров в Ливане чудовищным актом терроризма

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Источник изображения: topwar.ru

МИД РФ подчеркнул, что Россия считает детонацию пейджеров в Ливане чудовищным актом терроризма. В заявлении российского внешнеполитического ведомства также говорится, что Москва рассматривает организованные израильскими спецслужбами массовые подрывы пейджеров как акт гибридной войны и осуждает его.

Как сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, пейджерная операция в Ливане была организована Израилем. В публикации говорится, что израильтяне поместили взрывные устройства в новую партию пейджеров, произведенных на Тайване. Всего израильская разведка заминировала около пяти тысяч заказанных ливанской «Хизбаллой» пейджеров.

В результате дистанционных подрывов устройств многие пострадавшие получили травмы глаз, поскольку пейджеры перед взрывом издавали звуковой сигнал, побудивший их поднести устройства к лицу. По информации западной прессы, глава израильского Минобороны непосредственно перед терактом связывался с шефом Пентагона.

По информации информационного агентства Reuters, израильская разведка перехватила партию пейджеров еще до их доставки в Ливан. В каждое из пяти тысяч предназначавшихся для «Хизбаллы» устройств было заложено около 20 граммов взрывчатки.

Несмотря на то, что изображения уничтоженных пейджеров показывают, что их формат и наклейки на задней стороне соответствуют пейджерам AR-924, которые производятся тайваньской компанией Gold Apollo, руководство тайваньской компании поспешило заявить, что использованная Израилем в террористических целях партия устройств связи была изготовлена в одной из стран Евросоюза.

По данным Минздрава Ливана, в результате массовых дистанционных подрывов пейджеров погибли 11 человек, еще около 4 тысяч пострадали.

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Израиль
Ливан
Россия
США
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Проекты
Евросоюз
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