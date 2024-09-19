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В Вирджинии построят новое производство противокорабельных ракет

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Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence and Aerospace построит в США завод по выпуску ракет для удовлетворения возросшего мирового спроса. Как отмечает Naval News, решение принято после недавнего расширения производства в Норвегии и запуска строительства нового ракетного завода в Австралии.

Объект, расположенный недалеко от ключевых объектов ВМС США – в округе Джеймс-Сити в Вирджинии, обеспечит дополнительные мощности для производства, обслуживания и модернизации противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missiles) и крылатых ракет воздушного базирования JSM (Joint Strike Missiles).

Новое производство ракет Konsberg, Норвегия

Kongsberg Defence & Aerospace


"Новые производства ракет в США, Австралии и Норвегии отвечают сильному и долгосрочному спросу на наши уникальные технологии и критической потребности в укреплении коллективных оборонных возможностей, – заявил гендиректор Kongsberg Гейр Хой. – У нас есть славная история работы в США, и мы рады продолжать инвестировать в эту страну, чтобы поддерживать американские интересы и одновременно создавать здесь рабочие места".

Как отмечает Naval News, решение разместить новый завод в США во многом принято в связи с высокой вероятностью заключения с Минобороны США многолетнего контракта на поставку боеприпасов.

"Американские ВМС, Корпус морской пехоты и ВВС США – важные эксплуатанты ракет NSM и JSM. Именно их заинтересованность позволила нам направить эти инвестиции в Соединенные Штаты", – отметил президент Kongsberg Defence and Aerospace Эйрик Ли.

В свою очередь глава дочерней компании Kongsberg в США Хизер Арментроут указала, что компания вкладывает большие средства в рынок США. "Мы инвестируем более 100 млн долларов в экономику Вирджинии в течение следующих нескольких лет", – сказала она, напомнив, что основное производственное предприятие Kongsberg в Соединенных Штатах работает в Джонстауне в Пенсильвании.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

Норвежские ВМС приняли NSM на вооружение в 2012 году. Сегодня эту противокорабельную ракету выбрали США, Польша, Румыния, Канада, Германия, Австралия, Малайзия, Испания, Великобритания, Бельгия и Латвия.

Схожей по конструкции авиационной ракетой JSM вооружены истребители Норвегии, Японии и Соединенных Штатов.

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