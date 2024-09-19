НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики

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НАТО планирует создание объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, на данный момент изучаются варианты его размещения. С таким заявлением перед представителями ВВС Швеции и Норвегии выступил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Североатлантический альянс намерен милитаризировать Арктику, мешая России развивать этот регион. Недостаток ледоколов снижает вероятность проведения операций на море, но в воздушном пространстве действовать авиации НАТО ничего не мешает. Уже сейчас США проводят эксперименты с запуском разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом, чтобы отслеживать российские корабли и подводные лодки. А для координации всех этих действий нужен новый центр управления воздушными операциями в Арктике.
- заявил генерал.
С большой долей вероятности центр разместят на территории одной из скандинавских стран, на кого падет выбор, пока неизвестно, на данный момент идут консультации. Центр будет отвечать за все северное направление, и он станет уже третьим на территории Европы, аналогичные центры воздушных операций имеются в Германии и Испании.