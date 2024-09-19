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ТАСС

Песков назвал провокационными заявления Столтенберга о возможных ударах по РФ

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Пресс-секретарь президента РФ также счел нежелание руководства НАТО принимать во внимание заявления Владимира Путина о последствиях возможных ударов опасным и недальновидным шагом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Нежелание руководства НАТО принимать во внимание заявления президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов по РФ западным оружием - опасный, недальновидный и непрофессиональный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация не станет частью конфликта на Украине, если позволит Киеву наносить удары по территории России западным оружием.

"Такое показное желание не принимать в серьезное внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к "уходящей натуре" господина Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная", - подчеркнул представитель Кремля. 

Ранее Путин назвал подменой понятий дискуссию в НАТО о том, разрешить ли Украине использовать западные вооружения для ударов по РФ. Он указал, что на самом деле вопрос куда серьезнее: по сути, государства НАТО принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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