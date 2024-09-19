Обнаруживают пловцов и подводные дроны: подрядчик заявляет о «рекордных продажах» гидролокаторов Sentinel

Источник изображения: topwar.ru

Компания Forcys из Британии заявляет о рекордных продажах гидролокатора Sentinel, разработанного фирмой Covelya Group Wavefront Systems с той же «пропиской».

Sentinel обнаруживает, идентифицирует и отслеживает пловцов и безэкипажные подводные аппараты, приближающиеся к объекту с любого направления

- поясняет подрядчик.

Данные гидролокаторы могут быть установлены на плавсредствах или развернуты на гидроакустических буях как часть системы обороны, предназначенной для обеспечения осведомленности о подводной обстановке.

Источник изображения: topwar.ru

Sentinel способен идентифицировать пловцов на дальности до 1000 м и подводные дроны на дистанции 1500 м.

Это выводит обнаружение угроз под водой на новый уровень

- заявляют в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, гидролокаторы могут использоваться для выполнения военных задач (обеспечение безопасности кораблей и ВМБ), защиты критически важной национальной инфраструктуры, охраны коммерческих судов и VIP-персон. В частности, Sentinel применялся для мониторинга реки Сены во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Учитывая напряженный уровень безопасности на большей части земного шара, всё большее число военно-морских сил и оборонных организаций полагаются на Sentinel

- отметили в Forcys.