В ожидании крупного заказа Россия бесплатно предоставит Ирану вертолёт Ми-26

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Иранское общество Красного Полумесяца заявило, что в ходе переговоров в БРИКС подписало меморандум о взаимопонимании с российской компанией, производящей самый большой в мире вертолет.

Это соглашение позволяет бесплатно получить вертолет в течение двух месяцев

- говорится в издании IRNA.

Как указывается, он может перевозить 40 тонн груза. Очевидно, что речь идет о Ми-26, имеющего грузоподъемность 20 т в кабине и 20 т на внешней подвеске.

Если в ходе испытаний он удовлетворит потребности Ирана, то будет закуплено 20 вертолетов

- указывается в прессе.

В случае положительного решения винтокрылые машины будут поставляться, будучи оборудованными новейшими навигационными системами и средствами ночного видения. Также российская компания предоставит своих специалистов для центра технического обслуживания и поддержки, который будет создан в Иране.

Бесплатная поставка одной или нескольких единиц техники в ожидании крупного заказа является стандартной практикой в международной торговле.

Источник изображения: topwar.ru

Следует отметить, что Тегеран заинтересован в приобретении широкого ассортимента российских винтокрылых машин.

Россия очень продвинута в вертолетостроении. В некоторых известных западных вертолетах, в том числе американских, скопированы российские технологии

- отметил Мохаммад Хассан Санграш, иранский инженер-конструктор вооружений.

По его словам, РФ добилась значительного прогресса в производстве современных вертолетов, которые используются для различных целей:

Российские машины, такие как Ми-17, вызвали восхищение иранских пользователей из-за низкой стоимости обслуживания и разнообразия решаемых ими задач. Они в состоянии проводить столь деликатные операции как захват западных нефтяных танкеров.

Как пояснил инженер, Тегеран заинтересован в приобретении вертолетов различных моделей: ударных Ка-52 и Ми-28, транспортных Ми-26, многоцелевых Ка-226 и К-32. Также он оптимистично оценивает возможность реализации Россией и Ираном программ по созданию совместного вертолета:

Есть много проектов, которые можно разрабатывать совместно. Например, создание вертолета Saba-248 [многоцелевой средней грузоподъемности, представлен в 2017 году] и боевого Selahshoor.