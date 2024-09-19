В ожидании крупного заказа Россия бесплатно предоставит Ирану вертолёт Ми-26

Источник изображения: topwar.ru
Иранское общество Красного Полумесяца заявило, что в ходе переговоров в БРИКС подписало меморандум о взаимопонимании с российской компанией, производящей самый большой в мире вертолет.
- говорится в издании IRNA.
Как указывается, он может перевозить 40 тонн груза. Очевидно, что речь идет о Ми-26, имеющего грузоподъемность 20 т в кабине и 20 т на внешней подвеске.
- указывается в прессе.
В случае положительного решения винтокрылые машины будут поставляться, будучи оборудованными новейшими навигационными системами и средствами ночного видения. Также российская компания предоставит своих специалистов для центра технического обслуживания и поддержки, который будет создан в Иране.
Бесплатная поставка одной или нескольких единиц техники в ожидании крупного заказа является стандартной практикой в международной торговле.
Источник изображения: topwar.ru
Следует отметить, что Тегеран заинтересован в приобретении широкого ассортимента российских винтокрылых машин.
- отметил Мохаммад Хассан Санграш, иранский инженер-конструктор вооружений.
По его словам, РФ добилась значительного прогресса в производстве современных вертолетов, которые используются для различных целей:
Как пояснил инженер, Тегеран заинтересован в приобретении вертолетов различных моделей: ударных Ка-52 и Ми-28, транспортных Ми-26, многоцелевых Ка-226 и К-32. Также он оптимистично оценивает возможность реализации Россией и Ираном программ по созданию совместного вертолета: