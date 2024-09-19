ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"

ЦАМТО, 18 сентября. ВВС Бразилии рассматривают индийский легкий боевой самолет LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену устаревающего парка истребителей F-5 "Тайгер-2", которые, как ожидается, будут выведены из эксплуатации после 2030 года.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на статью в Times Now от 11 сентября, командующий ВВС Бразилии генерал-лейтенант Марсело Каниц Дамасено во время встречи с индийскими военными чиновниками, включая начальника штаба ВВС Индии маршала авиации В.Р.Чаудхари, обсудил различные темы, включая возможную закупку индийских легких истребителей LCA "Теджас", а также встречную покупку военно-транспортного самолета C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer. Также обсуждались возможности сотрудничества в области вертолетов, БЛА и спутников.

В настоящее время ВВС Бразилии эксплуатируют истребители F-5 "Тайгер-2" и JAS-39 "Грипен-E". Генерал-лейтенант М.Дамасено отметил, что ВВС Бразилии намерены поддерживать воздушный флот в составе не менее двух и не более трех типов истребителей. Поскольку F-5 постепенно выводится из эксплуатации, LCA "Теджас" потенциально может стать вторым или третьим типом самолета в составе ВВС, наряду с "Грипен-E".

Обсуждения также были сосредоточены на интересе Бразилии к производимым в Индии вертолетам. Бразильские ВВС планируют дополнительную закупку до 24 новых вертолетов к существующему флоту из семи эскадрилий, каждая из которых состоит из 12 машин. Среди рассматриваемых вариантов – Dhruv и Prachand, производимые компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В ответ бразильская сторона представила средний транспортный самолет C-390 в качестве потенциальной альтернативы американскому C-130 "Геркулес". М.Дамаскено отметил, что самолеты C-390 находятся в эксплуатации уже пять лет и налетали 15 тыс. часов. При этом эксплуатационная готовность машин составляет более 97 проц. В соответствии с политикой "Make in India", компания Embraer подписала два меморандума о взаимопонимании с индийской компанией Mahindra для изучения возможностей производства C-390 в Индии как для внутреннего рынка, так и поставки на экспорт.