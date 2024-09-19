ОДКБ не угрожает суверенитету Армении - Песков

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - ОДКБ не представляет угрозы для Армении, Россия будет доводить эту позицию до сведения Еревана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Должны категорически не согласиться с господином Пашиняном: от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ угрожает безопасности, суверенитету и государственности его страны.