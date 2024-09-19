ЦАМТО: темп роста мировых военных расходов в 2023 году стал рекордным в новейшей истории

ЦАМТО, 18 сентября. Темп роста мировых военных расходов в 2023 году стал рекордным в новейшей истории. Об этом говорится в отчете ЦАМТО по мировым военным расходам за очередной 8-летний период (2016-2023 гг.).

Оценивая предшествующий 8-летний период (2008-2015 гг.), следует отметить, что темп роста мировых военных расходов после масштабного экономического кризиса 2008-2009 гг. существенно снизился.

Влияние кризиса было столь значительным, что его последствия не удалось полностью преодолеть в течение последующих 10 лет. Кроме того, уже в рассматриваемый период (2016-2023 гг.), на депрессию мирового рынка, обусловленную кризисом 2008-2009 гг., в 2019-2020 гг. наложился очередной спад мировой экономики, связанный с сокращением производства из-за пандемии коронавируса COVID-19.

То есть, не преодолев все последствия предыдущего кризиса, мировая экономика погрузилась в новый кризис. На текущий момент, несмотря кажущийся успех борьбы с пандемией COVID-19, из-за постоянно мутирующих штаммов коронавируса и совершенно новых, ранее не известных типов вирусов, экономическая ситуация в мире может быть неустойчивой продолжительное время, поскольку волны заболеваний будут периодически повторяться. Продолжительность этой нестабильной ситуации, как уже было сказано выше, даже ориентировочно определить невозможно. Ну а падение экономики из-за периодических локдаунов непосредственно влияет и на мировую торговлю оружием из-за спада производства.

Тем не менее, на этот негативный сценарий наложилась и коренным образом его переломила специальная военная операция России на Украине.

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине может привести к обвальному росту военных расходов в мире (что уже происходит в странах НАТО). Увеличение расходов стран НАТО из-за СВО лишь частично затронуло 2022 год (к началу проведения спецоперации на Украине все бюджеты уже были сверстаны, в течение года речь шла лишь о некоторых поправках к бюджету). Основной рост начался в 2023 году (+11,01% по сравнению с 2022 годом – самый высокий ежегодный рост за рассматриваемый период). Причем влияние СВО, скорее всего, перекроет все негативные тенденции, способствующие снижению военных расходов, и сделает рост военных расходов абсолютной доминантой в мире.

Следует отметить, что в значительной степени характер изменения общемировых военных расходов зависит от расходов на оборону США, поскольку доля США в общемировых военных расходах составляет более 40%. К этому добавился стремительный рост военных расходов России и Украины, а также резкий рост военных расходов в странах "коллективного Запада" (прежде всего, это касается стран Восточной Европы).

В 2011 году (за пять лет до начала рассматриваемого периода, 2016-2023 гг.) военные расходы достигли локального максимума – 1635,157 млрд. долл. (в текущих ценах данного года). После некоторой стагнации в начале рассматриваемого периода, объем военных расходов только в 2018 году лишь незначительно превысил уровень 2011 года (1686,161 млрд. долл.). Переломным стал результат по 2019 году (1765,739 млрд. долл.). После этого, несмотря на начавшуюся в конце 2019 года рецессию мировой экономики, которую усугубила пандемия COVID-19, мировые расходы на оборону стали резко возрастать (вопреки всем прогнозам, исходя из ситуации в мировой экономике). Каждый последующий год становился рекордным по военным расходам. Максимума военные расходы достигли в конце рассматриваемого периода (в 2023 году мировые расходы на оборону составили 2244,559 млрд. долл., второй раз подряд в новейшей истории, после 2022 года, превзойдя уровень в 2 трлн. долл.). Безусловно, росту военных расходов в последние четыре года способствовала все нараставшая напряженность ситуации вокруг Украины.

С началом Россией 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине практически все страны НАТО заявили о планах резкого увеличения военных расходов на ближайшую перспективу, а СВО на Украине стала фактически противостоянием России и НАТО.

Этот всплеск происходит на фоне, когда большинство стран еще не восстановили полностью национальные экономики после пандемии COVID-19, а это означает обвальную милитаризацию экономик ведущих стран мира.

На ближайшую перспективу (2024 год) можно с достаточной долей достоверности спрогнозировать ситуацию с флуктуацией мировых военных расходов. С одной стороны, пандемия COVID-19 заставила многие страны снизить военные расходы с целью перенаправления средств на восстановление национальных экономик. С другой стороны, резкое обострение международной обстановки сразу в нескольких регионах мира, прежде всего на Украине и Ближнем Востоке, однозначно приведет к тому, что несмотря на новые штаммы коронавируса COVID-19 и другие инфекционные заболевания пандемического характера, многие страны увеличат свои расходы на оборону, хотя во многих из них экономическая ситуация сложная, то есть рост военных расходов будет осуществляться, в первую очередь, за счет сокращения социальных расходов. Характеризуя ситуацию в целом, можно предположить, что военные расходы в 2024 году значительно превысят показатели рекордного 2023 года (можно предположить, что по итогам 2024 года мировые военные расходы впервые в новейшей истории приблизятся к 2,5 трлн. долл.). Точный прогноз на 2025 год и далее по военным расходам на текущий момент не представляется возможным, поскольку мир балансирует на грани Третьей мировой войны.

Усредненный показатель мировых военных расходов в процентах к мировому ВВП за последние 8 лет (2016-2023 гг.) составил, по оценке ЦАМТО, 2,06%.

Показатель соотношения мировых военных расходов в процентах от мирового ВВП достиг максимального значения за рассматриваемый период в 2020 году (2,19%). В 2023 году показатель соотношения мировых военных расходов в процентах от мирового ВВП составил 2,16% (второй результат). Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году (1,97%).

В начале рассматриваемого периода имела место тенденция к сокращению темпа роста мировых военных расходов. В частности, в 2017 году по сравнению с 2016 годом прирост мировых военных расходов составил всего +1,53%. Затем имел место существенный рост этого показателя в 2018 году, что было связано с небольшим оживлением мировой экономики (+5,11%). В дальнейшем тенденция роста мировых военных расходов приобрела устойчивый характер (около 5% в год). Локального максимума этот показатель достиг в 2021 году (+7,06%). Некоторый спад по 2022 году, как и ожидалось, был краткосрочным и уже в 2023 году темп роста мировых военных расходов значительно возрос до максимального показателя за рассматриваемый период (+11,01%).

Наиболее существенный вклад в увеличение темпа роста общемировых военных расходов в рассматриваемый период внесло увеличение военного бюджета США, а также России, Украины и стран "коллективного Запада".

Процентное номинальное увеличение мировых военных расходов в 2017 году к уровню 2016 года составило +1,53%, в 2018 году к 2017 году рост составил +5,11%, в 2019 году к 2018 году – плюс 4,72%, в 2020 году к 2019 году – плюс 5,00%, в 2021 году к 2020 году – плюс 7,06%, в 2022 году к 2021 году – плюс 1,87% , в 2023 году к 2022 году – плюс 11,01% (рекордный результат за рассматриваемый период).

Как уже было сказано выше, на мировые расходы на оборону влияют два фактора, которые действуют в противоположных направлениях – высокая конфликтность в ряде регионов (прежде всего на Украине и на Ближнем Востоке) и необходимость восстановления экономики после пандемии COVID-19, тем более уже появились новые штаммы коронавируса и заболеваемость стремительно растет.

В абсолютных величинах (в ценах каждого конкретного года) в 2016 году объем мировых военных расходов составил 1579,999 млрд. долл., в 2017 году – 1604,228 млрд. долл., в 2018 году – 1686,161 млрд. долл., в 2019 году – 1765,739 млрд. долл., в 2020 году – 1853,998 млрд. долл., в 2021 году – 1984,982 млрд. долл., в 2022 году – 2022,017 млрд. долл. и в 2023 году – 2244,559 млрд. долл.

В целом за 8-летний период (2016-2023 гг.) мировые военные расходы составили 14741,680 млрд. долл.

Мировой ВВП, по данным МВФ, за тот же период характеризуется следующими цифрами (в ценах каждого конкретного года): 75,874 трлн. долл. в 2016 году, 80,708 трлн. долл. в 2017 году (рост на 6,37%), 85,674 трлн. долл. в 2018 году (рост на 6,15%), 86,911 трлн. долл. в 2019 году (рост на 1,44%), 84,726 трлн. долл. в 2020 году (снижение на 2,51% из-за пандемии COVID-19), 96,417 трлн. долл. в 2021 году (рост на 13,8%, рекордный показатель прироста), 100,095 трлн. долл. в 2022 году (рост на 3,81%) и 104,071 трлн. долл. в 2023 году (рост на 3,97%).

В целом за 8-летний период мировой ВВП составил 714,471 трлн. долл.

За рассматриваемый период ежегодный процентный номинальный рост мирового ВВП опережал темп прироста военных расходов в 2017-2018 гг. и 2021-2022 гг. В этот период имела место тенденция оживления мировой экономики.

В период неустойчивости мировой экономики темп роста военных расходов опережал темп роста ВВП за счет своеобразного "демпфера" исполнения поставок по ранее заключенным контрактам.

На рост военных расходов в рассматриваемый период оказали влияние масштабные потрясения в регионе Северной Африки и на Ближнем Востоке, а также военная операция коалиции стран НАТО в Ливии, военные действия в Ираке, Афганистане, Сирии и специальный военная операция на Украине.

Военные конфликты, в первую очередь, на Ближнем и Среднем Востоке, а также на Украине, значительно превосходящие по масштабам "ливийский сценарий", будут способствовать увеличению мировых военных расходов в обозримой перспективе.

Больших потрясений следует ожидать от продолжающегося противостояния Ирана и Израиля.

Очень значительно повлияет на военные расходы стран Западной и Восточной Европы дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. Как уже отмечалось выше, специальная военная операция России на Украине уже привела к стремительному росту военных расходов в странах НАТО в 2023 году. В этой связи заявленный ранее уровень обязательного достижения военных расходов в 2% ВВП для стран Западной и Восточной Европы уже в ближайшей перспективе будет не только достигнут, но и преодолен.

В полном объеме статья о мировых военных расходах в 2016-2023 гг. с большим количеством таблиц опубликована в ежемесячном журнале "Мировая торговля оружием" №10.

Представленным выше материалом ЦАМТО на своей новостной ленте начинает серию публикаций отдельных фрагментов статьи, размещенной в ежемесячнике №10.