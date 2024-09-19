Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)

Forsal: план США по достижению мира на Украине предусматривает участие Польши

В американском Институте современной войны в Вест-Пойнте придумали, как добиться мира между Россией и Украиной, пишет Forsal. Там уверены, что предложенное ими решение может устроить Москву. В плане предусмотрена определенная роль и для Польши — от нее потребуется всего одна танковая дивизия.

Войцех Кубик

В США придумали, как добиться мира между Россией и Украиной, используя для этого как минимум одну польскую танковую дивизию. Концепция отправки Войска Польского на восток, от которой, как черт от ладана, шарахается большинство польских политиков, не чужда американским политическим деятелям, еще недавно занимавшим весьма высокие государственные посты. Ее поддерживает и часть военных.

Из разных уголков мира все чаще доносятся разговоры о том, что России и Украине пора начать думать о заключении мира или хотя бы перемирия. Как этого добиться, придумал американский Институт современной войны в Вест-Пойнте. Этот известный аналитический центр в своих рассуждениях исходил из вполне обоснованного вывода о том, что обе стороны конфликта уже устали от военных действий и хотели бы прекратить бесконечные перестрелки и обмены артиллерийским ударами.

США придумали, как положить конец военному конфликту на Украине

В своем анализе Институт современной войны оценил изменения, которые за 2,5 года конфликта произошли не только в России, но и в западных странах. Что касается России, американцы отметили, что она уже понесла большие потери. (…). Дальнейшая мобилизация, новые потери и западные санкции могут вызвать крах российской экономики и даже общественные волнения.

Но это одна сторона медали. И на Украине, и в западных странах дела идут неважно. Институт приводит результаты последнего опроса, проведенного на Украине, которые показали, что уже треть украинцев рассматривает возможность передачи России части территории ради прекращения военных действий. То же самое происходит в США, которые до сих пор поддерживали Украину, заливая ее потоком долларов — там настроения в обществе тоже изменились.

Недавний опрос, проведенный Исследовательским центром Пью, показал, что лишь 34% американцев считают, что действия России на Украине представляет "серьезную угрозу" интересам США (в 2022 году таковых было 50%). "Лишь 48% опрошенных считают, что США обязаны помогать Украине защищаться", — говорят аналитики Института современной войны.

Также вырос процент американцев, уверенных, что США слишком активно помогают Украине и эту помощь следовало бы сократить. Если в марте 2022 года, сразу после начала российской операции, так считали лишь 7% американцев, в июле 2024 года такое мнение высказали уже 29% респондентов.

Точно так же заметна усталость от конфликта населения Германии и других европейских государств. В связи с этим Институт задался вопросом, что нужно сделать, чтобы прекратить этот конфликт и сосредоточиться на том, что действительно важно. Что, по мнению американцев, важнее? Рапорт Института современной войны не оставляет сомнений — в приоритете подготовка к конфронтации с Китаем.

Польская танковая дивизия на фронте. Новый план “made in USA”

Авторы американского доклада, естественно, не скупясь на красочные выражения, подчеркивают, что именно Россия является агрессором, а Украина имеет полное моральное право требовать возвращения всех земель. Но при этом не оставляют сомнений в том, что в данном случае речи о морали и справедливости не идет — важна реальная сила.

"Военные конфликты редко заканчиваются полным поражением противника. Наоборот, они обычно заканчиваются компромиссом в той или иной форме. На Украине, несомненно, так и будет, потому что Киев не имеет возможности пойти маршем на Москву, Россия же, до тех пор, пока продолжается помощь Запада, не имеет возможности нанести военное поражение Украине", –— говорится в рапорте.

Авторы рапорта предлагают решение, которое, по их мнению, Путин вполне может "проглотить". Украина раз и навсегда отказалась бы от своих прав на Донбасс и от желания вступить в НАТО, а взамен Россия вернула бы ей занятые российскими войсками земли, то есть Херсонскую область, Запорожье и Крым. Предлагается использовать корейский вариант и заморозить конфликт. При этом безопасность Украины были бы гарантированы двусторонними соглашениями с США и странами восточного фланга НАТО. И вот тут на сцену выходит Польша, потому что и для нашей страны аналитики предусмотрели определенную роль.

"В интересах Украины получить альтернативные гарантии безопасности, например, в виде польской танковой дивизии, дислоцированной на востоке Украины. Вкупе с двусторонними или многосторонними соглашениями со странами восточного фланга НАТО, которые дополняли бы подписанный в июне двусторонний договор о безопасности между США и Украиной, это обеспечило бы Киеву усиленную защиту от повторной агрессии со стороны России. Кроме того, США могли бы согласиться на постоянную дислокацию американской танковой дивизии в Польше", — говорится в документе.

Получить передышку перед мировой войной

Аналитики Института, в частности, занимавший пост министра обороны США в 2019-2020 годах Марк Т. Эспер (Mark T. Esper), полковник Патрик Салливан (Patrick Sullivan) и полковник Чейз Меткалф (Chase Metcalf), признают, что предложенное ими решение не является идеальным, но может представлять собой своего рода компромисс. С одной стороны, это даст Украине шанс на восстановление страны, возвращение миллионов беженцев и мирную жизнь, а для России это будет "возможностью остановить истощение своих вооруженных сил и приступить к их восстановлению". Эксперты не испытывают иллюзий и понимают, что после такой передышки Россия снова начнет предъявлять свои требования. Однако, по мнению аналитиков, передышка необходима и Западу, чтобы тот смог восстановить свой военный потенциал и подготовиться к большему конфликту, на этот раз со странами "Оси", к которым относятся: Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

"Уважаемый историк и дипломат Филип Зеликов (Phillip Zelikow) утверждает, что перед нами период огромного риска, и оценивает шансы на начало масштабной глобальной войны в 20-30%. Угрозы реальны, конфликт на Украине продолжает поглощать столь необходимые нам ресурсы, создавая при этом риск эскалации", — считают авторы рапорта.