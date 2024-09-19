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Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

На ТЭС «Ударная» завершились комплексные испытания оборудования третьего энергоблока, в состав которого входит отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. Оборудование отработало в режиме максимальной нагрузки 72 часа, а также прошло другие тесты, полностью подтвердив все заложенные характеристики.

Задействованная на ТЭС газовая турбина ГТД-110М создана для замены импортных агрегатов. Это первая отечественная энергетическая установка такого класса

- говорится в сообщении.

ГТД-110М (газотурбинный двигатель 110 МВт модифицированный) — однороторный турбовальный двигатель, является модификацией ранней модели однороторного турбовального двигателя ГТД-110 разработки середины 1990-х годов «Зоря» — «Машпроект», Украина. Российская разработка ГТД-110М отличается от зарубежных аналогов меньшим весом и габаритами, а также высокими показателями топливной эффективности. После развала СССР Россия турбины закупала за рубежом.

В настоящее время в Рыбинске Ярославской области начинается строительство механосборочного комплекса по выпуску отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Запуск производства запланирован на 2028 год. В ОДК планируют выпускать по четыре турбины в год.