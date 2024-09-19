Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу

Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.

Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по госпрограмме вооружения

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии.

"Совет будет готовить поручения органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям по вопросам формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в интересах ВМФ; поддержания научно-технического, технологического, промышленного и кадрового потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил (войск) Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди функций совета также - развитие судостроительной промышленности, системообразующих интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, деятельность которых направлена на обеспечение ВМФ современными судами, образцами вооружения, военной и специальной техники.