Войти
Военное обозрение

После «пейджерной» истории версия о «неслучайном» падении вертолёта с президентом Ирана не выглядит неправдоподобной

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Перевёрнута очередная страница возможностей в современных вооружённых конфликтах. И страницу эту перевернули израильские спецслужбы, которые и не собираются скрывать, что тотальные взрывы устройств для связи в Ливане – их рук дело.

Один из обращающих на себя внимание нюансов этой операции – тяжёлое ранения получил посол Ирана в Ливане Муджтаба Амани. И тоже, как пишут местные источники, в результате взрыва устройства для связи.

То есть, Израиль открыто говорит о том, что проводить диверсии в отношении иностранных политических деятелей не только можно, но и нужно, особенно когда те или иные политические деятели обозначаются как враги твоей государственности.

Операция проведена, дело сделано, больницы Ливана переполнены ранеными. И что? Кто-то в «мире, основанном на правилах», уже выступил с резким осуждением, хоть слово сказал о том, что это откровенное посягательство не только на суверенитет государства, но и на неприкосновенное лицо – иностранного дипломата? Нет, конечно. В «мире, основанном на правилах» основное правило, когда нужно объяснить откровенное преступление, железобетонное: «вы не понимаете, это другое».

Масштабная атака на Ливан (ещё до начала израильской сухопутной операции) – это ещё и «пламенный привет» в Тегеран, который много и разнообразно грозился с высоких трибун «неистовым ответом», а в итоге вынужден то президента с главой МИД хоронить «из-за резко ухудшившихся погодных условий», то выяснять, каким же всё-таки образом в центре столицы был убит глава политсовета ХАМАС Хания.

Кстати, после «пейджерной» истории версия о том, что падение вертолёта с президентом Ирана на борту не было случайным, снова актуальна.

Пока Иран отстаёт о своего экзистенциального противника на несколько шагов, видимо, считая, что в этом случае тоже можно будет обойтись парнями в тапках из Йемена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Йемен
Ливан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов