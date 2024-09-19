После «пейджерной» истории версия о «неслучайном» падении вертолёта с президентом Ирана не выглядит неправдоподобной

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Перевёрнута очередная страница возможностей в современных вооружённых конфликтах. И страницу эту перевернули израильские спецслужбы, которые и не собираются скрывать, что тотальные взрывы устройств для связи в Ливане – их рук дело.

Один из обращающих на себя внимание нюансов этой операции – тяжёлое ранения получил посол Ирана в Ливане Муджтаба Амани. И тоже, как пишут местные источники, в результате взрыва устройства для связи.

То есть, Израиль открыто говорит о том, что проводить диверсии в отношении иностранных политических деятелей не только можно, но и нужно, особенно когда те или иные политические деятели обозначаются как враги твоей государственности.

Операция проведена, дело сделано, больницы Ливана переполнены ранеными. И что? Кто-то в «мире, основанном на правилах», уже выступил с резким осуждением, хоть слово сказал о том, что это откровенное посягательство не только на суверенитет государства, но и на неприкосновенное лицо – иностранного дипломата? Нет, конечно. В «мире, основанном на правилах» основное правило, когда нужно объяснить откровенное преступление, железобетонное: «вы не понимаете, это другое».

Масштабная атака на Ливан (ещё до начала израильской сухопутной операции) – это ещё и «пламенный привет» в Тегеран, который много и разнообразно грозился с высоких трибун «неистовым ответом», а в итоге вынужден то президента с главой МИД хоронить «из-за резко ухудшившихся погодных условий», то выяснять, каким же всё-таки образом в центре столицы был убит глава политсовета ХАМАС Хания.

Кстати, после «пейджерной» истории версия о том, что падение вертолёта с президентом Ирана на борту не было случайным, снова актуальна.

Пока Иран отстаёт о своего экзистенциального противника на несколько шагов, видимо, считая, что в этом случае тоже можно будет обойтись парнями в тапках из Йемена.