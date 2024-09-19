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Военное обозрение

Первый отечественный тяжёлый морской беспилотник «Визир» пошёл в серийное производство

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Источник изображения: topwar.ru

Первый тяжелый морской беспилотник российского производства завершил испытания и пошел в серию. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод).

Холдинг KMZ приступает к серийному производству первого отечественного тяжелого безэкипажного катера «Визир». Катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач, в частности, он может доставлять грузы, вести разведку или участвовать в боевых действиях с помощью размещенного на борту управляемого оружия. При этом он полностью создан из отечественных материалов.

У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше.

- приводят «Известия» слова управляющего директора холдинга KMZ Михаила Даниленко.

Как пояснили специалисты холдинга, данный катер способен работать без вмешательства оператора, заложенная в него программа и элементы искусственного интеллекта позволяют выполнять задачи и возвращаться к месту базирования. Длина дрона 7 м, ширина 2,5 м, скорость до 45 км/ч, дальность действия до 270 миль.

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