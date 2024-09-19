Стало известно, чем займется совет по развитию ВМФ

Совет по развитию ВМФ будет готовить проекты по укреплению обороноспособности

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Совет по стратегическому по развитию Военно-морского флота России будет готовить проекты решений президента или кабмина по укреплению обороноспособности РФ в Мировом океане, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ Николая Патрушева.

Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов Морской коллегии.

"Согласно утвержденному положению, на Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота возлагаются функции анализа состояния и тенденций стратегического развития Военно-морского флота, прогнозирования, выявления и оценки угроз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также члены совета займутся подготовкой предложений и рекомендаций Морской коллегии по вопросам, связанным со стратегическим развитием ВМФ, включая вопросы проведения эффективной военно-технической политики, обеспечения координации деятельности органов государственной власти и организаций при решении задач стратегического развития флота.

"Совету вменено в обязанность осуществлять подготовку проектов решений президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане", - уточнили в аппарате.