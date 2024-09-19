Встреча советов Морской коллегии прошла 27 августа, заявили в аппарате Патрушева

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии, сообщили журналистам в аппарате Патрушева.

"Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии. Советы созданы указом главы государства от 13 августа 2024 года № 691 "О Морской коллегии Российской Федерации" в целях выполнения возложенных на этот координационный орган задач", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав советов вошли члены Морской коллегии России. Положения о советах подготовлены во исполнение решения Морской коллегии, первое заседание которой состоялось 27 августа.