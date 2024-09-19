Расчеты ПВО "Бук-М2" подготовили для охоты на F-16

Расчеты ПВО "Бук-М2" прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16

ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" группировки войск "Днепр" прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16, сообщил РИА Новости командир расчета ПВО "Бук-М2" с позывным "Каскад".

"Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%", - сказал "Каскад".

По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными её целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.

"Наша боевая машина как раз для этого и предназначена - для уничтожения целей, как ATACMS и F-16", - сказал РИА Новости старший оператор расчета с позывным "Вихрь".

Собеседники агентства подчеркивают, что на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.

"Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", - сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит".

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным "Каспля" рассказал, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.

"Если в нашем секторе появится истребитель F-16 то, я думаю, расчеты уничтожат его без проблем", - подчеркнул военный.